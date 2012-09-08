Суд скасував виправдальний вирок головному бухгалтерові Будуправління ЧФ

Виходячи з цього, суд скасував виправдальний вирок у кримінальній справі за ч 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, що призвело до ненадходження до бюджету або цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати страхових внесків до Пенсійного фонду в особливо великих розмірах) стосовно головного бухгалтера Будівельного управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації. Про це кореспонденту УНІАН у п’ятницю повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя.

Згідно з обставинами справи, головний бухгалтер флотського будівельного підприємства з метою ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб вносив до документів податкової звітності завідомо неправдиві дані щодо сум виплаченої зарплати і податків, які підлягали нарахуванню. Таким чином, у період 2006-2008 років до бюджету України не надійшло 6,9 млн. гривень.

Також він ухилився від сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України на суму понад 1,7 млн. грн.

Санкція даних статей Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімальних доходів громадян і позбавлення права займатися відповідною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Кримінальну справу стосовно посадової особи направлено на додаткове розслідування.