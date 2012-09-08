ЗМІ: З контракту на поставку БТРів до Іраку $120 млн осіли в кишенях посередників

Комісійні платежі для українських, іракських і американських посередників й учасників угоди з постачання Іраку українських БТРів становили майже 120 млн. доларів за загальної суми угоди 560 млн. доларів.

Про це повідомляється в статті «Геометрія іракської операції», опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№31 від 7-14 вересня 2012 р.).

За даними видання, у США під час судового процесу було повністю розкрито схему здійснення посередницьких оборудок при постачаннях БТРів Іраку із застосуванням великої кількості офшорних компаній.

Як стало відомо виданню, судом Сан-Антоніо (Західний Техас, США) винесено вирок щодо виплати техаському бізнесменові 61 млн. 750 тис. доларів від українсько-американських брокерів, які вирішили не сплачувати йому комісійні за участь в угоді з Іраком з постачання озброєнь.

Під час слухань було відзначено, що під час переговорів з компанією “Прогрес“ іракська влада зажадала відкат у вигляді восьми відсотків загальної суми угоди, і за посередництва американських учасників такої домовленості з компанією було досягнуто. При цьому і українська сторона про свої інтереси не забула. Вже після першого авансового платежу з боку Іраку — 112 млн. доларів — на офшорні рахунки українських учасників угоди відправлено близько 12 млн. доларів комісійних», — пише автор статті.

Аналіз стенограми й рішення американського суду свідчить про те, що в ході процесу було повністю розкрито схему здійснення посередницьких угод із застосуванням великої кількості офшорних компаній.

Адвокат американського позивача на суді прямо заявив, що офшори використовувалися для передачі хабарів українським чиновникам. Ймовірно, саме тому під час суду особи справжніх власників цих структур не називалися. У залі засідань було відзначено, що ця інформація «надто чутлива» для української сторони.

Довідка УНІАН. Тижневик «Дзеркало тижня. Україна» (№30) у статті «Інтернаціональний обов'язок Саламатіна» писав, що наприкінці вересня 2009 року Україні вдалося «практично вирвати з рук конкурентів перший збройовий контракт з Іраком».

За даними видання, «люди, причетні до укладення контракту, не особливо приховували той факт, що адресне виділення Міністерству оборони Іраку коштів на закупівлю в Україні літаків Ан-32 і бронетранспортерів БТР-4Е вдалося організувати за допомогою якихось високих посередників із США. Саме цими посередниками і військовими чинами Іраку була узгоджена програма співпраці з Україною на п'ять років із стартовим бюджетом у 2,5 мільярда доларів США».

Крім того, газета писала, що «постачання наших літаків і БТР стане свого роду «обкаткою» відносин замовника, постачальника і посередника. У разі успіху — з перспективою нарощування постачань військової техніки на багато років вперед, загальним обсягом до 14 млрд. дол».

Тижневик «Дзеркало тижня. Україна», посилаючись на джерела в «Укроборонпромі», писав, що українські чиновники усунули американського посередника.

Також, за даними видання, дія контракту закінчилася цього року, а в Одеському порту з червня стоять 62 БТР, призначені до відправки до Іраку.

2 вересня 2012 р. Міністерство оборони України розповсюдило інформацію «у відповідь на брудну кампанію, яка розгорнулася в засобах масової інформації з дискредитації міністра оборони України Дмитра Саламатіна».

Згідно з повідомленням, 9 серпня 2012 року відбулася зустріч міністра оборони України Д.Саламатіна з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ірак в Україні Шорш Халід Саїдом.

Як інформував директор Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міністерства оборони України Віктор Смирнов, який був присутній на цій зустрічі, Ш.Х.Саїд поінформував міністра оборони про те, що “хмари над контрактом між Іраком і Україною на постачання БТР розсіялися”.

За словами В.Смирнова, під час зустрічі українську сторону було поінформовано про те, що прем'єр-міністр Іраку Нурі аль Малікі видав відповідний урядовий документ про виконання іракською стороною контракту.

“Під час зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ірак в Україні Шорш Халід Саїд висловив також занепокоєння тим, що чергова партія БТР у кількості 62 штуки, які є невід'ємною частиною працюючого на сьогодні контракту і які вже прийняті іракською стороною, перебуває в порту Одеси і з невідомих причин не відправляється іракській стороні”, – заявив В.Смирнов.

За його словами, загалом зустріч відбулася в теплій і дружній атмосфері, і сторони знайшли взаємопорозуміння з усіх обговорюваних питань.