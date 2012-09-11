Янукович доручив готуватися до ювілею Павла Чубинського

01:15, 11 вересня 2012
Суспільство
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Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру України Миколі Азарову до березня 2013 року організувати та провести всеукраїнський відкритий конкурс на кращий проект пам'ятника Павлу Чубинському.

Ювілейна монета ”Павло Чубинський” 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави, посилаючись на його розпорядження.

В.Янукович доручив уряду вжити заходів для гідного вшанування пам'яті видатного науковця, культуролога і громадського діяча, автора тексту Державного гімну України Павла Чубинського.

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Відповідно до розпорядження, до січня 2014 року уряд разом з Київською обласною держадміністрацією має забезпечити виготовлення та встановлення пам'ятника на символічній могилі Павла Чубинського, що на території Книшового меморіального паркового комплексу в Борисполі.

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