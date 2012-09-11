Троє молодих режисерів отримають гранти з Банкової

Як повідомляє сайт глави держави, 10 вересня Президент України Віктор Янукович підписав відповідне розпорядження.

Гранти надаються: режисеру Олегу Бобало-Яремчуку для виробництва ігрового короткометражного фільму «Структура кави або «Абзац» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Кінокомпанія Гуллівер Сінема» (Київ) у розмірі 400 тисяч гривень; режисеру Роману Бровку для виробництва ігрового короткометражного фільму «До» на базі Кіностудії дитячих та юнацьких фільмів імені О.Ханжонкова (Київ) у розмірі 320 тисяч гривень; режисеру Аліні Головіній для виробництва неігрового короткометражного фільму «Один» на базі державного підприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів» (Київ) у розмірі 180 тисяч гривень.