ЗМІ: В Аравійському морі горить судно з українцями на борту

В Аравійському морі горить судно з українцями на борту.

Як пише «Комсомольская правда в Украине», вже другий день біля бухти Мумбай в Аравійському морі палає величезний контейнеровоз Amsterdam Bridge. На борту корабля перебуває екіпаж у складі 21 моряка, серед яких 13 філіппінців, 3 бірманців, 1 поляк і 4 українців. Місцеві рятувальники стверджують, що ситуація критична. В будь-який момент судно може злетіти в повітря.

«Пожежа почалася ще 9 вересня, коли корабель залишив порт Джавахарлал Неру і вийшов із бухти Мумбай», - написав у своєму блозі редактор Морського журналу Михайло Войтенко.

Він написав, що поки не відомо, що сталося на кораблі, але коли судно вийшло в море, в одній із кают стався вибух. «Вогонь почав розповсюджуватися по палубі. Якийсь час дим повністю обволік корабель, судну довелося пройти декілька миль наосліп. На щастя зіткнення не сталося. Весь цей час капітан корабля просив про допомогу й подавав сигнали "SOS", - написав він.

За даними М.Войтенка, відразу після вибуху з'явилася інформація, що екіпаж корабля евакуйовано катерами берегової охорони, але незабаром ці дані спростували. Екіпаж у повному складі перебуває на судні й намагається справитися з вогнем. Допомагають морякам збити полум'я й три катери берегової охорони.

Він також пише, що вранці 11 вересня вогонь розгорівся з новою силою. Зараз полум'ям охоплено секції поблизу капітанського містка. Місцева влада побоюється, що на кораблі станеться вибух, а в трюмах десятки тонн горючої суміші, хімічні речовини. Якщо вогонь не вдасться зупинити, може загинути не лише команда, але й відбудеться сильне забруднення навколишнього середовища.