Офіційний курс валют на 12 вересня
04:00, 12 вересня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
За інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 11 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1022.0649 (на 11 вересня – 1021.1857)
10 RUR – 2.5154 (на 11 вересня – 2.5197)
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