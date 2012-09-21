Завтра на Лівобережжі і в Криму - сильні дощі

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважатиме північний та північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9° (на високогір'ї Карпат приморозки 0-3°), вдень 12-17° тепла; у північних, Вінницькій областях вночі 6-11°, вдень 16-21°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 19-24°, на сході до 26°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура на території області вночі 6-11°, вдень 16-21°, у Києві температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

21 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва 17°.