Охороняти порядок у день виборів поставлять 65 тисяч міліціонерів

Для забезпечення громадського порядку та реагування на можливі правопорушення у день голосування на парламентських виборах в Україні попередньо планується залучити понад 65 тисяч працівників міліції.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк на зустрічі з представниками Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи зі спостереження за виборами в Україні.

В.Ратушняк запевнив представників ПАРЄ у готовності міліції забезпечити правопорядок під час виборів.

За словами В.Ратушняка, з початку виборчого процесу органами внутрішніх справ зареєстровано 886 повідомлень, пов’язаних з виборами. Найбільше повідомлень про незаконну агітацію, хуліганські прояви та виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства.

За результатами проведених органами внутрішніх справ перевірок, стосовно 81 особи складено протоколи про адміністративні правопорушення, які направлено до суду для прийняття рішення, а також за результатами розгляду судом накладено адміністративні стягнення на 19 осіб. За ознаками складу злочинів міліцією порушено 33 кримінальні справи. За рештою прийнято інші рішення згідно із законодавством та проводяться перевірки.

В.Ратушняк зазначив, що особлива увага приділяється забезпеченню правопорядку у місцях перебування та проживання офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій