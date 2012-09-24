Росія знову щось знайшла в українському сирі і м'ясі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) у ході моніторингових досліджень виявила заборонені і шкідливі речовини в партіях харчової продукції трьох українських підприємств, внаслідок чого щодо продукції цих виробників запроваджено режим посиленого лабораторного контролю, йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

Зокрема, йдеться про партію сиру Хмельницької маслосиробази, де виявлено бактерії групи кишкової палички, партії м'яса птиці одного з підприємств групи «Агромарс», де виявлено сальмонелу, і партії сухого молока виробництва компанії «Рось» (філіал Роменського молочного комбінату), де було виявлено мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми.

Як повідомляв УНІАН, між Україною Росією цього року уже спалахувала "сирна війна".