Росія знову щось знайшла в українському сирі і м'ясі
Россільгоспнагляд виявив шкідливі речовини в партіях українського сиру, сухого молока і м'яса птиці трьох українських виробників.
Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) у ході моніторингових досліджень виявила заборонені і шкідливі речовини в партіях харчової продукції трьох українських підприємств, внаслідок чого щодо продукції цих виробників запроваджено режим посиленого лабораторного контролю, йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.
Зокрема, йдеться про партію сиру Хмельницької маслосиробази, де виявлено бактерії групи кишкової палички, партії м'яса птиці одного з підприємств групи «Агромарс», де виявлено сальмонелу, і партії сухого молока виробництва компанії «Рось» (філіал Роменського молочного комбінату), де було виявлено мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми.
Як повідомляв УНІАН, між Україною Росією цього року уже спалахувала "сирна війна".