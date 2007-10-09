ЄС бачить в ЄЕП перешкоду для створення зони вільної торгівлі з Україною

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту на своєму сьогоднішньому засіданні схвалив проект доповіді Збігнева ЗАЛЄССКІ (група народних партій, Польща) про торгівельні та економічні відносини з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, автори документу, зокрема, закликають Єврокомісію та країн-члени надати політичну та дипломатичну підтримку вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), на базі чого розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Разом з тим, відповідно до увалених сьогодні поправок, депутати висловилися за початок проведення переговорів з Україною про створення зони вільної торгівлі після вступу України до СОТ та ратифікації цього рішення українським парламентом.

Депутати закликали Україну продовжити проведення внутрішніх реформ з метою подальшої інтеграції української економіки до світових ринків, сприяти розвиткові ефективної діяльності публічного сектору та забезпечити однаковий доступ всіх громадян до послуг, що надаються публічним сектором, припинити будь-яку фіскальну дискримінацію іноземних компаній.

Комітет Європарламенту зазначив, що проблема корупції залишається дуже серйозною для України і закликав українську владу вжити належних заходів для боротьби з цим явищем.

Депутати також привітали досягнуті раніше домовленості щодо скасування будь-яких квот на імпорт українських сталеливарних виробів після приєднання країни до СОТ та закликали українську владу утримуватися в майбутньому від будь-яких нетарифних обмежень, які можуть вплинути на торгівлю виробами з металу, в тому числі, металобрухтом.

Комітет також висловив стурбованість ситуацією у вугільній галузі, зокрема, невисокими зарплатами та зростаючою кількістю нещасних випадків на українських шахтах, закликавши уряд гарантувати фундаментальні права робітників на безпечні умови виробництва та мінімальний рівень оплати праці.

Депутати закликали Єврокомісію та уряд України створити, навіть до початку переговорів про створення зони вільної торгівлі, Постійний Форум з питань розвитку з “серйозною складовою щодо протидії кліматичним змінам”, до роботи в якому долучити представників громадянського суспільства.

Крім того, Комітет Європарламенту висловився за подальше приведення митного законодавства у відповідність до європейських стандартів, покращення роботи агропромислового сектору України та здійснення необхідних змін для підвищення якості сільськогосподарської продукції, посилення наукової та освітянської співпраці між Україною та ЄС.

У сфері економічних відносин з найближчими сусідами, депутати привернули увагу української влади на те, що деякі положення угоди про ЄЕП (Єдиний економічний простір, створений Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном – УНІАН) можуть, у випадку імплементації, завадити намірам створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Депутати також висловилися за створення економічного консультативного комітету між Україною, Росією та ЄС для обговорення важливих питань економічної співпраці, в тому числі, питань співпраці в галузі енергетики.

Комітет також висловився за необхідність швидкої ратифікації та введення в дію угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС, надання підтримки Україні в проведенні разом з Польщею фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, посилення Україною захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, шляхом запровадження заходів проти імпорту контрафактних дисків російського виробництва, нейтралізації власних центрів виробництва такої продукції, вилучення цієї продукції з ринків, таких, як ринок Петрівка в Києві.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений для ухвалення в сесійній залі Європарламенту в листопаді цього року.