Модифікована кукурудза, яка викликає рак, наполохала Мінагропрод України

Міністерство аграрної політики і продовольства України здійснює повну перевірку насіння генетично модифікованої кукурудзи NK603, яке ввозиться і виробляється в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у середу, 26 вересня, журналістам у Кабінеті міністрів міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.

"Ми зараз здійснюємо масову перевірку насіння, яке імпортується, насіння, яке є, і зернових, які виробляються... Нам необхідно квартал, щоб зробити тотальний аналіз і прийняти рішення", - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що міністерство має намір залучити до вирішення цього питання фахівців міжнародного рівня для проведення консультацій.

Як повідомлялося, в журналі "Токсикологія харчових продуктів і хімічних речовин" була опублікована наукова стаття групи вчених з Італії і Франції про результати довгострокового токсикологічного дослідження гербіциду "Раундап" і генетично модифікованої кукурудзи, стійкої до застосування цієї речовини, в якій йдеться про негативний вплив цього продукту на здоров'я лабораторних щурів.

*** 21 вересня «Українська правда» написала, що команда французьких учених провела найтриваліше дотепер дослідження впливу генетично модифікованої кукурудзи. З'ясувалося, що вона призвела до появи пухлин і численних пошкоджень органів у щурів.

Учені стверджують, що ці результати повинні поставити під сумнів безпеку генетично модифікованих продуктів, пише The Daily Mail. А уряд Франції вже заявив, що відомства, які займаються охороною здоров'я, повинні вивчити ці результати дослідження.

Офіційний представник Єврокомісії Фредерік Венсан заявив, що перевіркою також займеться Європейське агентство з продовольчої безпеки. Ф.Венсан зазначив, що безпека будь-якого ГМО-продукту перед продажем на ринку ЄС обов'язково вивчається впродовж трьох місяців.

Дослідження було проведене в Університеті Кан (Франція) і було рецензоване незалежними науковцями, які повинні були гарантувати, що воно проведено правильно і результати його реальні.

Під час експериментів, виконаних до цього, щурів годували ГМО-кукурудзою 90 днів. Французи ж посадили гризунів на дворічну ГМО-дієту (таким є середній вік життя щурів).

Учені розділили піддослідних гризунів на три групи. Звірів з першої групи годували лише ГМО-кукурудзою, з другої – модифікованою кукурудзою, яку обробили найпоширенішим у світі гербіцидом Roundup, третіх годували звичайною кукурудзою.

В результаті у 50-80% щурів-самок, що харчувалися ГМО-кукурудзою, виникли великі пухлини, які з'являлися на 24-му місяці життя, причому в одного звіра могло бути до трьох пухлин.

У тих звірів, яким не давали ГМО-кукурудзи, пухлини з'явилися в 30% випадків.

Серед щурів-самок, які їли ГМО, передчасно померло до 70% тварин, тоді як у контрольній групі – до 20%.

Пухлини як у самців, так і у самок, яким давали генетично модифіковану кукурудзу, були в 2-3 рази більші, ніж у тих, які їли звичайну.

Дослідження було проведено молекулярним біологом професором Жіль-Еріком Сераліні. Воно було опубліковане в журналі Food and Chemical Toxicology.

"Це найбільш детальне дослідження (впливу ГМО). Тому деякі люди відповідальні за те, що дозволяли використовувати ГМО лише після трьох місяців спостережень", - цитує науковця Reuters.

Мішель Антоніо, молекулярний біолог у Королівському Коледжі Лондона і експерт з питань ГМО, сказав: "Дослідження показує, що неймовірна кількість пухлин з'являється раніше і активніше розвивається – особливо у представниць жіночої статі. Я шокований такими негативними наслідками для здоров'я".

Він пояснює, що досліди безпеки продуктів на здоров'ї людини ставлять, як правило, на гризунах, тому можна робити висновок, що така кукурудза шкодить і людині.

25 вересня "Комсомольська правда в Україні" опублікувала коментар першого віце-президента Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко з цього приводу.

За словами еколога, «відповідно до закону про контроль вмісту ГМО в продуктах, що набув чинності в грудні 2009 року, перевірятися на ГМО в Україні повинні всі продукти. Пізніше Мінохоронздоров'я затвердило перелік рослин і продуктів з них, які необхідно контролювати на вміст ГМО - соя, кукурудза, картопля, помідори, кабачки, диня, папайя, цикорій, ріпак, льон, бавовна, пшениця, рис, а також всі продукти дитячого і дієтичного харчування. Проте в цьому переліку не було ніякогісінького сенсу - адже він абсолютно нічого не міняє! Експерти чекали від Мінохоронздоров'я зовсім іншого документа - із списком товарів, де ГМО не може бути апріорі. Це потрібно для того, щоб виробники нарешті перестали смішити людей і писати на упаковках води, солі, соди "Без ГМО", адже будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що в цих продуктах трансгенів не може бути в принципі!».

За словах Т.Тимочко, останнім часом якщо щось і змінилося, то тільки в гірший бік. Продукція перевіряється на ГМО украй рідко, і при цьому Держспоживстандарт не має права оприлюднювати одержану інформацію.

Справді, дослідження, проведені Держспоживстандартом раніше, виявили ГМО в хлібобулочних, кондитерських, м'ясних, ковбасних виробах, у м'ясних напівфабрикатах і молочній продукції. Не стали винятком і товари з маркуванням "Без ГМО": ним було позначено кожен десятий продукт з трансгенами. Проте конкретних виробників відомство так і не назвало.