Польська мова могла б стати регіональною в Україні

Таку думку вона висловила УНІАН у середу.

«Це не така проста справа. Вона вимагає обдуманого підходу та підготовки», - сказала співрозмовник агентства, зауваживши, що очолювана нею федерація зараз займається підготовкою до відзначення 20-ої річниці організації.

Е.Хмєльова сказала, що добиватися визнання польської мови регіональною повинні насамперед мешканці місцевостей.

«Мешканцям треба проводити референдум, ми не можемо за них ухвалювати рішення. Це процес не на один день», - зазначила вона.

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Співрозмовник агентства також наголосила на необхідності фінансування для втілення цієї ідеї в життя, зауваживши, що організація з початку року не отримує коштів на випуск свого журналу.

“Це легко сказати (зробити польську мову регіональною). Це вимагає трохи більше часу. Добре було б, якби люди, які кидають такі гасла, розуміли процес”, - сказала вона.

Е.Хмєльова не стала коментувати, скільки етнічних поляків може жити в Україні, відзначивши лише, що "їх більше", ніж показує офіційна статистика.

Глава федерації додала, що найбільше поляків живе у Житомирській області.

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Довідка УНІАН. За останніми офіційними даними, в 45-мільйонній Україні живе 144 тисячі поляків в той час, як, за неофіційними - від 900 тисяч до навіть 3 мільйонів.

Затверджений у липні цього року закон "Про засади державної мовної політики" дозволяє зробити регіональною мову в місцевостях, де нею говорять щонайменше 10% жителів.