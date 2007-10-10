Австрійська компанія готова вкласти 700 млн. євро в проект Ан-124

Державний авіабудівний концерн (ДАК) "Авіація України" і компанія Luftfahrttehnik-Projekttentwicrlung GmbH (Австрія) 5 жовтня в місті Грац (Австрія) підписали меморандум про партнерство і співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор - голова правління ДАК "Авіація України" Олег ШЕВЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Компанія Luftfahrttehnik заявила, що готова інвестувати 700 млн. євро в проект виробництва модернізованих літаків Ан-124-100М-150 "Руслан", наголосив О.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, меморандум з`явився результатом попередньої роботи австрійських і українських фахівців за оцінкою розвитку ринку вантажних авіаційних перевезень до 2021 року, згідно з якою очікується щорічний приріст обсягів вантажних перевезень авіаційним транспортом на рівні 6,5% і за 20 років обсяг авіаційних вантажних перевезень може збільшитись більш ніж утричі.

При цьому О.ШЕВЧЕНКО відзначив, що як перший проект співпраці австрійської і української авіаційної промисловості вибрано саме проект глибокої модернізації, сертифікації за міжнародними стандартами, підготовки і серійного виробництва в рамках міжнародної кооперації літака Ан-124-100М-150 "Руслан".

Австрійська сторона бере на себе зобов`язання з формування групи інвесторів для реалізації проекту. За їх оцінками, сумарні інвестиції для готовності до серійного виробництва повинні становити приблизно 700 млн. євро, з них приблизно 145 млн. євро повинні бути вкладені в устаткування і інструмент, і близько 190 млн. євро - у створення дослідних літаків і сертифікацію за міжнародними стандартами.

У підписаному меморандумі сторони домовились про: отриманні всіх необхідних дозволів державних органів двох країн для реалізації проекту; доцільність підписання міжурядової угоди щодо реалізації проекту; підписання угод про конфіденційність інформації щодо проекту між учасниками проекту; створенні керуючої Ради головних керівників проекту з числа основних його учасників і робочих груп фахівців з напрямів спільної роботи.

Концерн «Авіація України» взяв на себе зобов`язання з проведення переговорів з розробниками і виготовлювачами в Україні і Російській Федерації щодо участі в реалізації проекту і створення оптимальної міжнародної кооперації в рамках серійного виробництва літаків.

Після виконання підготовчої роботи остаточний вигляд літака буде визначено фахівцями АНТК імені Антонова з участю в роботі фахівців з Австрії та інших країн, чия продукція використовуватиметься у виробництві літаків.

На попередніх зустрічах австрійських фахівців з фахівцями АНТК імені Антонова було запропоновано спільну розробку проекту модернізованого літака на базі літака Ан-124-100М-150, який підніматиме до 150 тонн вантажу, матиме кращі характеристики щодо дальності польоту, економічну ефективність і відповідатиме сучасним вимогам щодо екології і безпеки польотів. На думку австрійської сторони, у разі використання в конструкції літака новітніх розробок світової авіаційної індустрії в галузі будівництва двигунів, авіоники, систем автоматичного контролю параметрів роботи агрегатів літака, систем вантаження-розвантаження, модернізований літак Ан-124 перевершуватиме всі західні вантажні літаки за питомою вартістю перевезення вантажів, включаючи і літак Boeing-747-8F, який створений для контейнерних перевезень. Такий літак відповідатиме міжнародним стандартам і не матиме обмежень у продажах і польотах до будь-якої країни світу.

За оцінками європейських аналітичних інститутів, обсяг продажів такої версії літака Ан-124 може становити до 300 літаків.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) Росії і ДАК "Авіація України" на авіасалоні МАКС-2007 підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співпраці в галузі транспортної рампової і пасажирської авіатехніки, зокрема, про відновлення серійного випуску літаків Ан-124 «Руслан» і кооперації за програмою військово-транспортного літака Ан-70.

Довідка УНІАН. 14 березня 2007 року Кабінет Міністрів своєю постановою створив державний авіабудівний концерн “Авіація України”, ліквідувавши державну літакобудівну корпорацію “Національне об`єднання “Антонов”. До концерну увійшли десять авіапідприємств.

Важкий військово-транспортний літак Ан-124 є найбільшим і вантажопідйомним серійним літаком у світі. Літак призначений для перевезення на великі відстані важких і великогабаритних вантажів, різної спеціальної техніки.