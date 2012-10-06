Перший український фільм жахів у 3D вийде в прокат у січні

До прокату стрічка, прем'єра якої кілька разів переносилася, вийде в січні. Про це DT.UA розповів режисер фільму Олександр Альошечкін.

За його словами, сюжет є класичним для фільму жахів. Компанія молодих людей вирішила провести ніч на берегах озера Синевир. Однак з настанням сутінків над мальовничими берегами нависає якийсь містичний дух, а з темряви починає доноситися загадкове виття. Ніхто з туристів не здогадується, що в цих місцях водиться містичний монстр Песиголовець, що заманює своїх жертв до лісу, з якого ще ніхто не повернувся живим і неушкодженим.



«Ми перенесли дію картини на кінець 70-х ХХ століття, щоб створити особливу атмосферу того часу — машини, пісні, одяг... І взаємини між людьми: те, що було тоді, сьогодні вже не зустрінеш. Також хотілося відійти від злощасних мобільних телефонів, які з'являються практично в кожній сучасній стрічці, і як тільки починаються якісь жахи, то обов'язково пропадає зв'язок. Це наївно... », — сказав Альошечкін.



Бюджет майбутньої картини 800 тисяч доларів — за рахунок приватних інвесторів (держава не брала участі в створенні стрічки). Знімальну групу збирали з кінопрофесіоналів і місцевих жителів. До закордонних спеціалістів довелося звернутися за «монстром». Чудовисько спеціально для цього фільму доставили з Росії.