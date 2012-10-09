Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марка Бровуна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у співчутті рідним, близьким та колегам померлого йдеться: «Від нас пішов видатний театральний діяч, який усе своє життя присвятив самовідданому служінню українській культурі. Визначні організаторські здібності, щирість, доброзичливість Марка Матвійовича завоювали любов і повагу шанувальників. Світла пам'ять про прекрасну людину назавжди залишиться у наших серцях».

М.Бровун помер сьогодні вночі на 67-му році життя.

Довідка УНІАН. Марк Матвійович Бровун (1946 р.н.) - художній керівник Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру, народний артист України, заслужений працівник культури України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

М.Бровун прийшов на роботу в Донецький національний академічний український музично-драматичний театр в 1976 році. У 1987 році став його директором, в 1994 році — директором-художнім керівником театру. З 2009 року — художній керівник театру.

У 2012 році М.Бровуну присвоєно звання «Народний артист України».