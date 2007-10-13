Суд припинив справу про банкрутство Дніпроенерго

Господарський суд Запорізької області припинив справу про банкрутство енергогенеруючої компанії ВАТ "Дніпроенерго" (Запоріжжя), затвердивши мирову угоду, відповідно до якої, реєстровим кредиторам ВАТ «Дніпроенерго» будуть повністю погашені всі борги.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, переданому УНІАН.

У прес-службі відзначили, що мирова угода була заздалегідь затверджена комітетом кредиторів ВАТ «Дніпроенерго» і узгоджена у відповідних органах державної влади і управління.

Згідно з повідомленням, в судовому засіданні було підтверджено надходження грошових коштів на санаційний рахунок ВАТ «Дніпроенерго» від ТОВ «Інвестиційне товариство», яке виступає як інвестор, у розмірі 1,052 млрд. грн., призначених для розрахунку з кредиторами.

Крім того, ТОВ «Інвестиційне товариство», засновниками якого є компанії, що входять в структуру ДТЕК, зобов`язалися внести 1,01 млрд. грн. на реконструкцію і модернізацію основних фондів ВАТ «Дніпроенерго», а також для виконання соціальних програм енергогенеруючої компанії.

«Господарський суд Запорізької області поставив крапку в багаторічній процедурі банкрутства ВАТ «Дніпроенерго». Це рішення дозволить зберегти цілісність стратегічно важливого об`єкту вітчизняної енергетики, створити юридичні й фінансові умови для його подальшого розвитку. Держава не тільки поверне всі борги підприємства, накопичені за довгі роки, але і відновить управління, істотно обмежене протягом 6 років, поки компанія знаходилася в стані банкрутства», - цитує прес-служба керівника санацією ВАТ «Дніпроенерго» Дмитра ТЕВЕЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ц.р. керівника санацією ВАТ «Дніпроенерго» Д.ТЕВЕЛЬОВ заявив, що передав на узгодження Фонду держмайна, Державному департаменту з питань банкрутства, НАК “Енергетична компанія України”, а також Міністерству фінансів України проект мирової угоди за процедурою банкрутства ВАТ «Дніпроенерго».

Тоді Д.ТЕВЕЛЬОВ відзначив, що погашення кредиторської заборгованості у розмірі 1 млрд. 051 млн. грн. почнеться після реєстрації додаткової емісії ВАТ “Дніпроенерго” Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку і фактичної передачі 32,34% пакету акцій ТОВ “Інвестиційне товариство”. При цьому, за його словами, проектом мирової угоди передбачено, що розрахунки з кредиторами компанії здійснюватимуться упродовж 30 днів.

Відповідаючи на питання про те, коли можлива реєстрація додаткової емісії ДКЦПФР, Д.ТЕВЕЛЬОВ відзначив, що вона можлива лише після внесення відповідних змін до статуту товариства, що закріплюють додаткову емісію, які можуть бути внесені лише після припинення справи про банкрутство “Дніпроенерго”. Він нагадав, що, згідно з нормативними актами ДКЦПФР, реєстрація змін в статут здійснюється протягом п`яти днів, а реєстрація емісії - впродовж 30 днів.

За станом на вересень заборгованість «Дніпроенерго» перед кредиторами складала близько 954 млн. грн. Основними кредиторами були - Мінфін, Держкомрезерв, Лівобережна податкова інспекція Запоріжжя. Борг «Дніпроенерго» перед шахтою «Комсомолець Донбасу» складав 7 млн. грн., перед «Павлоградвугіллям» – 460 тис. грн.

Акціонери ВАТ «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня вирішили збільшити статутний фонд на 52,07%, або на 51 млн. 85,85 тис. грн. - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до суспільства ТОВ «Інвестиційне товариство» (засновниками є ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», підконтрольні ТОВ «ДТЕК»).

В результаті додаткової емісії, ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДТЕК, мажоритарним власником якої є Рінат АХМЕТОВ) консолідує 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Зокрема, ТОВ «Інвестиційне товариство» одержить контроль над 34,243% акцій (2 млн. 43 тис. 434 шт.), а афільована з ДТЕК кіпрська компанія DTEK Holdings Limited зменшить свою частку з 15,262% до 10,036% (598 тис. 895 шт. акцій).

Держава в особі НАК «Енергетична компанія України» зменшить свою частку в статутному фонді з 76,04% до 50,000% (2 млн. 983 тис. 717 шт. акцій). Ще 5,72% акцій (341 тис. 386 шт.) ВАТ «Дніпроенерго» залишаться під контролем інших міноритарних акціонерів суспільства.