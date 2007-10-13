Роботу консьєржів буде офіційно віднесено до охоронної діяльності

У Києві затверджено низку заходів щодо удосконалення роботи служби консьєржів, забезпечення охорони житлових будинків та підтримання правопорядку в мікрорайонах міста Києва, одним з яких є затвердження офіційного статусу працівників служби консьєржів.

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови від 10 жовтня 2007 р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Рішення прийнято, враховуючи необхідність створення додаткових робочих місць та забезпечення соціального захисту працівників зазначеної служби, зазначається в документі.

При здійсненні відповідних заходів щодо надання офіційного статусу працівникам служби консьєржів Управління взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції КМДА має керуватись тим, що їхні функцій відносяться до охоронної діяльності.

Прийнятим рішенням Головному управлінню житлового господарства та Головному фінансовому управлінню спільно з районними держадміністраціями доручено внести на розгляд Київради пропозиції щодо визначення у бюджеті міста Києва необхідних коштів на утримання служби консьєржів у житлових будинках, які перебувають у віданні підприємств, установ та організацій комунальної власності.

У свою чергу, Головне управління житлового господарства після визначення джерел та обсягів фінансування зобов’язано на конкурсних умовах визначити підприємства, установи та організації, які за допомогою служби консьєржів здійснюватимуть охорону житлових будинків та підтримуватимуть правопорядок в мікрорайонах міста Києва. Це ж управління має надати методичну, правову та організаційну допомогу об`єднанням співвласників багатоповерхових будинків та житлово-будівельним кооперативам щодо надання цій службі офіційного статусу.

В розпорядженні також зазначається, що ГУ житлового господарства спільно з райдержадміністраціями протягом місяця з дня виходу цього розпорядження мають провести інвентаризацію приміщень та майна, що було надане службі консьєржів за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, Управлінню взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції доручено протягом двох тижнів з дня виходу цього розпорядження спільно з ГУ МВС України в м. Києві опрацювати питання запровадження централізованих пунктів охорони квартир та створення груп швидкого реагування на порушення правопорядку в житлових мікрорайонах столиці.