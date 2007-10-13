Комуністи обіцяють будь-що зірвати Марш за визнання УПА у Києві

Комуністична партія України має намір зробити все для того, аби зірвати проведення в Києві Маршу за визнання Української Повстанської Армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат від фракції КПУ Олександр ГОЛУБ.

“Ми вже подали заявку на проведення масових акцій на Хрещатику, і зробимо все, аби націонал-фашисти не пройшли центральною вулицею столиці України”, - сказав О.ГОЛУБ.

За його словами, турбує той факт, що Президент Віктор ЮЩЕНКО ніяк не може відмовитись від ідеї “посадити за один стіл” ветеранів Радянської Армії і бойовиків ОУН-УПА, стверджуючи, що, нібито, і ті, й інші билися за свободу і незалежність України.

“Недільні події не додадуть Україні спокою – це точно”, - переконаний О.ГОЛУБ.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» має намір провести 14 жовтня Марш за визнання Української повстанської армії.

За словами лідера «Свободи» Олега ТЯГНИБОКА, Марш пройде в рамках заходів об`єднання у зв`язку зі святкуванням 100-річчя з дня народження Головного командира УПА Романа Шухевича і 65-ї річниці УПА.

О.ТЯГНИБОК повідомив, що учасники Маршу 14 жовтня зберуться біля пам`ятника Тарасу Шевченку о 10 годин і пройдуть за маршрутом: пам`ятник Тарасу Шевченку - вулиця Льва Толстого - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності - вулиця Михайлівська - Михайлівська площа - Софійська площа.

За словами лідера “Свободи”, після цього учасники Маршу візьмуть участь у рицарському святі “В обороні рідної землі”, яке розпочнеться о 12 годин на Софійській площі. О.ТЯГНИБОК також повідомив, що “Свобода” подала столичній владі заявку на проведення акції, і висловив сподівання, що правоохоронні органи забезпечать порядок під час їх проведення.

Організатори Маршу розраховують, що в ньому візьмуть участь не менш як 10 тис. людей.