Ветерани УПА хочуть не пільг, а визнання

На Прикарпатті 1290 живих ветеранів Української повстанської армії чекають державного визнання, а не пільг. Про це заявив УНІАН голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ.

За його словами, "воїни Української повстанської армії повинні бути визнані як учасники Другої світової війни на рівні держави. І лише тоді буде відновлена історична справедливість”.

Відповідаючи на запитання щодо примирення між вояками Повстанської армії та радянськими солдатами, Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ зауважив, що головним для ветеранів УПА є те, «аби про часи 1941-45 років говорили правду, а не викривляли історичні факти».

“Ми хочемо одного: щоб вояків УПА визнали як учасників Другої світової війни. Ніяких пільг нам не треба. І примирення також нам не треба, ми ні з ким не сварилися, нічого не ділили з ветеранами Великої Вітчизняної", - сказав Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ. За його словами, «ми з фронтовиками не воювали, і живемо по-дружньому, ходимо один до одного в гості». «Але з енкаведистами, які мене пораненого, як і моїх побратимів, жорстоко катували і не раз пригрожували пристрелити, які знущались над нами в концтаборах і тюрмах, вивозили наших матерів, батьків, рідних у Сибір, - миритися не збираємось», - наголосив Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ.

“Ми хочемо, щоб утвердилася історична справедливість. Ми вимагаємо одного: визнати нас учасниками національно-визвольних змагань, адже ми воювали під жовто-синім прапором, під тризубом і вмирали з «Ще не вмерла Україна…» на устах”, - заявив голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю.

Довідка УНІАН. 14 жовтня 1942 року в лісах Волині було утворено Українську повстанську армію. Депутати Івано-Франківської обласної ради ще 1996 р. прийняли рішення "Про статус ветеранів ОУН-УПА, гарантії і їх соціального захисту". Ветерани УПА на території Прикарпаття прирівняні до ветеранів Другої світової війни. Подібні рішення прийняли й інші обласні ради Західної України. Проте їх визнання на рівні держави і досі залишається обіцянками політиків і влади.