Експерт радить Україні зосередитися на НАТО, а не ЄС

Пріоритетом для України найближчим часом має стати членство в НАТО, а не в Європейському союзі. Таку думку «Німецькій хвилі» висловив експерт Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій.

Членом НАТО Україна може стати вже за три роки, тоді як з Європейським союзом перспективи зовсім не певні, каже Олександр Палій. Він вважає, що ЄС може надати Україні чітку перспективу членства лише за умови включення країни в загальну систему безпеки. Однак для здійснення інтеграційних процесів українським політикам бракує політичної волі, каже експерт. Він виступає проти референдуму про приєднання України до Альянсу, а за ухвалення рішення керівництвом держави. «Кон’юнктура українських політиків і їхня орієнтація на майбутні вибори стоїть попереду реалізації національних інтересів. Якщо б Україна продемонструвала політичну волю, з боку НАТО уже б було рішення про інтеграцію», - каже Палій. Він прогнозує, що втілення стратегічної інтеграційної мети знову зведеться до інформаційної кампанії про НАТО.