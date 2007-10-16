Сьогодні в Україні день національної жалоби

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08:39, 16 жовтня 2007Суспільство
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Указ підписав Президент
|Фото чотирнадцятирічної школярки Даши Бірюкової, яка загинула через вибух газу, що стався 13 жовтня 2007 р. в житловому будинку в Дніпропетровську
Відповідний указ 15 жовтня підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20.
Загинуло 15 осіб, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків.
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