Сьогодні в Україні день національної жалоби за загиблими внаслідок вибуху газу у Дніпропетровську.

Відповідний указ 15 жовтня підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20.

Загинуло 15 осіб, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків.