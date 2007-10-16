Тимошенко заговорила про повернення об’єктів у державну власність

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що власники об’єктів, які є важливими для життєдіяльності, повинні повертати їх у державну власність, у разі невиконання умов їх експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні під час прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що системи, які передані в приватні руки, практично постійно несуть загрозу. Вона підкреслила, що у зв’язку з цим, або необхідно поставити більш жорсткі умови належної експлуатації цих систем власниками, або повертати їх у державну власність.

«Тому, можливо, необхідно взагалі приймати закон і повертати такі вкрай важливі для життя системи у державну власність. Я не виключаю, що це потрібно робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.