Уряд з 1 листопада вводить квоту на експорт олії

Уряд має намір з 1 листопада ввести квоти на експорт фасованої олії, якщо не вдасться домовитися з виробниками про прийнятні ціни на цю продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

“Ми його (квотування) вводитимемо з 1 листопада, якщо наші виробники не запропонують нам прийнятні для нас ціни. Це буде для фасованої олії... Ми завтра ухвалимо це рішення, введемо його в дію з 1 листопада”, - сказав він.

Перший віце-прем`єр вказав, що “якщо у виробників вистачить здорового глузду зрозуміти цю ситуацію, то ми можемо і зупинити своє рішення”.

Він також повідомив, що зараз готується меморандум з виробниками олії, і цей документ, на його думку, стане ефективною угодою, що встановлює граничну оптову ціну на олію.

“Угоду щодо окремих секторів продовольчого ринку, думаю, ми закінчимо і врегулюємо на цьому тижні”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня уряд підписав меморандум з провідними виробниками соняшникової олії. Термін дії меморандуму - на весь маркетинговий рік, до вересня 2008 року.

Виробники соняшникової олії узяли на себе зобов`язання запровадити декларування рекомендованих роздрібних цін, створити стабілізаційні запаси олії, а також організувати там, де це можливо, точки його продажу населенню за цінами виробника.

Кабмін зобов`язався не вдаватися до регулятивних обмежень на внутрішньому ринку і стосовно експорту олії. Водночас уряд має намір ввести жорсткий моніторинг дотримання балансу експорту і внутрішнього споживання для насіння соняшнику і олії, щоб захистити вітчизняний ринок від коливань зовнішньої кон`юнктури.

В Україні наприкінці серпня - початку вересня роздрібні ціни на соняшникову олію зросли в середньому на 30% проти показника початку 2007 року. За даними державного моніторингу, на 20 вересня середні роздрібні ціни на соняшникову олію в Україні становили 7,77 грн./літр, при цьому на 20 вересня 2006 року цей показник становив 6,15 грн./літр, а на 30 грудня 2006 року - 5,93 грн./літр.