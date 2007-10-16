У Москві вважають поставки газу... внутрішнім питанням комерсантів

Міністр промисловості і енергетики Росії Віктор ХРИСТЕНКО вважає питання поставок газу до України внутрішнім питанням комерційних компаній.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ, відповідаючи на питання про його ставлення до можливого виключення посередників з ринку поставок газу з Росії до України.

«Безперечно, це внутрішня справа самих компаній визначати, наскільки ефективно застосовувати ті або інші інструменти. І багато з цих інструментів, які застосовувались і застосовуються, зокрема, були використані для мінімізації цінових наслідків лібералізації умов поставок газу на ринок України», - сказав російський міністр.

Він також висловив думку, що в разі переходу України і Росії в питаннях поставки газу на «європейську модель ціноутворення», питання про посередників відпаде сам собою. В.ХРИСТЕНКО не уточнив, що має на увазі під поняттям «європейська модель ціноутворення».

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року ВАТ «Газпром», НАК «Нафтогаз України» і швейцарська «РосУкрЕнерго» підписали договір про поставки газу до України. Згідно з цією угодою «РосУкрЕнерго» доставляє до межі Росії з Україною туркменський, узбецький і російський газ і продає його «Нафтогазу» і спільному з «Нафтогазом» підприємству «УкрГазЕнерго», які потім здійснюють продаж газу українським споживачам. У результаті домовленості ціна газу для України на 2006 рік становила 95 дол. за тисячу кубометрів замість 230 дол., що їх вимагає Росія в разі збереження прямих поставок між «Газпромом» і «Нафтогазом». У 2007 році ціна газу для України становить 130 дол. за тисячу кубометрів. Багато українських політиків, зокрема найімовірніший претендент на посаду прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО не раз заявляли про необхідність прибрати посередників, зокрема «РосУкрЕнерго» з ринку поставок газу до України.