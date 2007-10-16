Кінах пояснює коливання цін на бензин

Коливання цін на бензин в Україні викликане виключно чинниками на світовому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

«У нас абсолютно немає сумнівів у насиченні внутрішнього ринку України нафтопродуктами. За нашими програмами, на жовтень Україна повністю забезпечена дизпаливом і світлими нафтопродуктами. Коливання цін відбувається у зв`язку з коливанням масштабу світових цін, включаючи коливання експортного мита в Російській Федерації, яке змінюється раз на два місяці...», - сказав А.КІНАХ.

За його словами, «ринок насичений, все інше залежить від ситуації на світовому ринку, включаючи політичну...., і ніякого дефіциту нафтопродуктів не немає».

Як повідомляв УНІАН, з 5 по 12 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 0,7-2,0% (в середньому на 1,3%).

Котирування ф`ючерсів на нафту на торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) 15 жовтня зросли майже на 3%, перевищивши позначку 86 доларів за барель.

Росія підвищила з 1 жовтня експортне мито на нафту порівняно з попереднім рівнем на 26,4 долара – до 250,3 дол. за тонну.