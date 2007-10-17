На Луганському заводі розпочали італійський страйк

Робітники ТОВ «Луганський завод колінчастих валів», які вимагають від керівництва підприємства виплати заборгованості по зарплаті, яка сягає 1,8 млн. грн., та припинення звільнення працівників, поновили акцію протесту у формі італійського страйку.

Як повідомив УНІАН, керівник луганського відділення Всеукраїнського союзу робочих Юрій ХОХЛОВ, вчора було офіційно розпочато процедуру трудового спору. В той час, як цим питанням займається профспілковий комітет, робітники розпочали італійський страйк – прийшли на робочі місця, але до роботи не стали, вони вимагають видати спецодяг, додав Ю.ХОХЛОВ.

Він також нагадав, що акцію було розпочато 8 жовтня, упродовж минулого тижня заводчани не лише не працювали, але й пікетували Луганську міську Раду та Луганську облдержадміністрацію. 11 жовтня було досягнуто згоди припинити акцію до понеділка і дати змогу керівництву заводу виробити пропозиції щодо врегулювання ситуації.

За словами Ю.ХОХЛОВА, запропонований керівництвом варіант врегулювання – погасити борги по зарплаті до грудня 2008 року - заводчан не влаштував.

Він також повідомив, що на п’ятницю, 19 жовтня, призначено зустріч заводчан з власником підприємства.