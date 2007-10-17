У справі про вибух газу затримали ”керівника вищого рівня” Дніпрогазу

У справі вибуху газу в Дніпропетровську затримано третю особу, повідомив в ефірі "5 каналу" міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Він сказав: "Те, що сьогодні затримано трьох керівників «Дніпрогазу», ще раз підтверджує твердий намір покарати винних і не допустити будь-яких ситуацій".

Водночас Н.ШУФРИЧ не уточнив ім’я затриманого, зауваживши: "Дозвольте мені бути коректним - ця інформація має бути прокоментована представниками прокуратури, але хочу вам сказати, що це керівник вищого рівня цієї компанії".

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 16 осіб. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Було затримано головного інженера «Дніпрогазу» і його першого заступника за підозрою у службовій недбалості.

Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції підготувати позов від імені уряду до ВАТ «Дніпрогаз» про повне відшкодування шкоди, завданої внаслідок вибуху. Прокуратура описала частину майна «Дніпрогазу» на суму 8 млн. грн.