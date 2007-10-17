За звільнення затриманих керівників Дніпрогазу пропонували $2 мільйони

13:46, 17 жовтня 2007
Суспільство
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Прокуратура арештувала майно

2 млн. доларів США пропонували за звільнення під заставу трьох затриманих керівників “Дніпрогазу” у кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху побутового газу в житловому будинку у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив прокурор області Володимир ШУБА.

Прокурор не уточнив, хто саме пропонував ці кошти.

За словами В.ШУБИ, в ході слідства встановлено, що підприємство «Дніпрогаз» не мало дозволу на використання газорозподільних мереж. Аналогічна ситуація, за словами прокурора, також склалася у Донецьку, Харкові та Кіровограді.

В.ШУБА повідомив, що наразі прокуратура наклала арешт на майно ВАТ «Дніпрогаз» на суму близько 9 млн. грн. За словами прокурора, правоохоронними органами у Києві вилучено реєстр акціонерів ВАТ «Дніпрогаз».

Як повідомив на засіданні державної комісії її голова віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, на даний момент затримано генерального директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА, його першого заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера підприємства Сергія БАЧУРІНА.

 

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