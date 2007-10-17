Ющенка жахає поведінка акціонерів Дніпрогазу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив своє обурення відсутністю на даний момент будь-якої допомоги з боку акціонерів ВАТ «Дніпрогаз» при ліквідації наслідків вибуху газу у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив журналістам у Дніпропетровську.

«Це жахає. Акціонери не відчувають своєї моральної провини, не запропонували будь-якої матеріальної допомоги», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, про кримінальну відповідальність винним у трагедії «ми нагадаємо».