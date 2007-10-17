Ющенка жахає поведінка акціонерів Дніпрогазу

14:04, 17 жовтня 2007
Суспільство
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Президент обурений

Віктор Ющенко біля зруйнованого під`їзду житлового будинку в Дніпропетровську. 17 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив своє обурення відсутністю на даний момент будь-якої допомоги з боку акціонерів ВАТ «Дніпрогаз» при ліквідації наслідків вибуху газу у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив журналістам у Дніпропетровську.

«Це жахає. Акціонери не відчувають своєї моральної провини, не запропонували будь-якої матеріальної допомоги», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, про кримінальну відповідальність винним у трагедії «ми нагадаємо».

 

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