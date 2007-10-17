Шуфрич запевняє, що розбір завалів у Дніпропетровську завершать за три доби
14:21, 17 жовтня 2007Суспільство
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Майно постраждалих надійно охороняється
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ запевняє, що розбір завалів на зруйнованому внаслідок вибуху газу житловому будинку у Дніпропетровську буде завершено за три доби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час засідання Державної комісії з питань техно-екологічної безпеки за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
За словами Н.ШУФРИЧА, зараз на зруйнованому об’єкті працюють 300 спеціалістів, 7 груп кінологів, альпіністи, 40 одиниць техніки.
Міністр наголосив, що майно постраждалих мешканців будинку надійно охороняється.
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