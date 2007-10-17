Кабмін передумав вводити квоти на експорт соняшникової олії

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення не вводити квоти на експорт соняшникової олії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки Анатолій КІНАХ на брифінгу журналістам.

Таке рішення, за словами міністра, було прийнято виходячи з меморандуму, підписаного урядом з виробниками масла.

«Ми вирішили не створювати штучних проблем з експорту рослинного масла з території України», - підкреслив А.КІНАХ.

Він зазначив, що в Україні достатньо позитивний прогноз збору урожаю насіння соняшнику в поточному році. «Якщо раніше прогноз був 3,5 млн. тонн, то сьогодні урожай становитиме, не дивлячись на складні погодні умови, 4,2 млн. тонни. Це дає можливість виготовити з цього насіння 1,8 млн. тонн масла, з яких 500, максимум 600 тис. тонн, - потреба внутрішнього ринку», - заявив А.КІНАХ.

Виробничі потужності в Україні дозволяють, за даними міністра, переробити 6 млн. тонн насіння і завдання уряду - максимально завантажити переробні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Кабмін підписав Меморандум з провідними виробниками соняшникової олії. Термін дії Меморандуму - на весь маркетинговий рік, до вересня 2008 року.

Виробники соняшникової олії узяли на себе зобов`язання упровадити декларування рекомендованих роздрібних цін, створити стабілізаційні запаси масла, а також організувати там, де це можливо, точки його продажу населенню за цінами виробника.

Уряд зобов`язався не вдаватися до регулятивних обмежень на внутрішньому ринку і відносно експорту масла. Водночас уряд має намір ввести жорсткий моніторинг дотримання балансу експорту і внутрішнього споживання для насіння соняшнику і масла, щоб захистити вітчизняний ринок від коливань зовнішньої кон`юнктури.

16 жовтня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд має намір з 1 листопада ввести квоти на експорт фасованого рослинного масла, якщо не вдасться домовитися з виробниками про прийнятні ціни на цю продукцію.

*** В Україні наприкінці серпня - початку вересня роздрібні ціни на соняшникову олію виросли в середньому на 30% проти показника початку 2007 року. За даними державного моніторингу, на 20 вересня середні роздрібні ціни на соняшникову олію в Україні становлять 7,77 грн./літр, при цьому на 20 вересня 2006 року цей показник становив 6,15 грн./літр.