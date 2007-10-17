Кабмін передумав вводити квоти на експорт соняшникової олії
Підписано меморандум
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення не вводити квоти на експорт соняшникової олії.
|Анатолій Кінах
Таке рішення, за словами міністра, було прийнято виходячи з меморандуму, підписаного урядом з виробниками масла.
«Ми вирішили не створювати штучних проблем з експорту рослинного масла з території України», - підкреслив А.КІНАХ.
Він зазначив, що в Україні достатньо позитивний прогноз збору урожаю насіння соняшнику в поточному році. «Якщо раніше прогноз був 3,5 млн. тонн, то сьогодні урожай становитиме, не дивлячись на складні погодні умови, 4,2 млн. тонни. Це дає можливість виготовити з цього насіння 1,8 млн. тонн масла, з яких 500, максимум 600 тис. тонн, - потреба внутрішнього ринку», - заявив А.КІНАХ.
Виробничі потужності в Україні дозволяють, за даними міністра, переробити 6 млн. тонн насіння і завдання уряду - максимально завантажити переробні підприємства.
Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Кабмін підписав Меморандум з провідними виробниками соняшникової олії. Термін дії Меморандуму - на весь маркетинговий рік, до вересня 2008 року.
Виробники соняшникової олії узяли на себе зобов`язання упровадити декларування рекомендованих роздрібних цін, створити стабілізаційні запаси масла, а також організувати там, де це можливо, точки його продажу населенню за цінами виробника.
Уряд зобов`язався не вдаватися до регулятивних обмежень на внутрішньому ринку і відносно експорту масла. Водночас уряд має намір ввести жорсткий моніторинг дотримання балансу експорту і внутрішнього споживання для насіння соняшнику і масла, щоб захистити вітчизняний ринок від коливань зовнішньої кон`юнктури.
16 жовтня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд має намір з 1 листопада ввести квоти на експорт фасованого рослинного масла, якщо не вдасться домовитися з виробниками про прийнятні ціни на цю продукцію.
*** В Україні наприкінці серпня - початку вересня роздрібні ціни на соняшникову олію виросли в середньому на 30% проти показника початку 2007 року. За даними державного моніторингу, на 20 вересня середні роздрібні ціни на соняшникову олію в Україні становлять 7,77 грн./літр, при цьому на 20 вересня 2006 року цей показник становив 6,15 грн./літр.