НБУ зберігатиме рівень облікової ставки

Національний банк України не бачить підстав для зміни облікової ставки і виступає за її збереження на рівні 8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

«На даному етапі ми вважаємо, що вона залишиться на існуючому рівні», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

На його думку, збереження облікової ставки на існуючому рівні необхідне для недопущення інфляційних процесів.

Довідка УНІАН. Постановою правління Нацбанку від 17 травня 2007 року №184 «Про регулювання грошово-кредитного ринку» було передбачено зниження з 1 червня облікової ставки з 8,5% до 8%.