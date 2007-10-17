НБУ зберігатиме рівень облікової ставки
19:09, 17 жовтня 2007Суспільство
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Коментує Володимир Стельмах
|Володимир СТЕЛЬМАХ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.
«На даному етапі ми вважаємо, що вона залишиться на існуючому рівні», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
На його думку, збереження облікової ставки на існуючому рівні необхідне для недопущення інфляційних процесів.
Довідка УНІАН. Постановою правління Нацбанку від 17 травня 2007 року №184 «Про регулювання грошово-кредитного ринку» було передбачено зниження з 1 червня облікової ставки з 8,5% до 8%.
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