Жінка під час п`янки народила і одразу винесла дитину на смітник

Жителька м. Красноперекопськ (АР Крим), перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, викинула в сміттєвий контейнер свою новонароджену дитину.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ Головного управління МВС України в АРК, як з`ясували правоохоронці після проведеної з жінкою бесіди, 19 років тому Світлана вже народила одну дитину, яка проживає у бабусі. Сама ж Світлана замість виховання дитини вела розгульний спосіб життя.

Як встановили працівники правоохоронних органів, 15 жовтня о 15.00 Світлана, перебуваючи в квартирі свого співмешканця Максима, народила 7-місячну дитину. “Батько”, який також перебував у стані алкогольного сп`яніння, після появи на світло малюка запропонував викинути його в сміттєвий бак. Максим поклав дитину в поліетиленовий пакет, який помістив у відро для сміття, присипав зверху побутовими відходами, і Світлана винесла його на смітник.

Як повідомили в ЦГЗ, врятувала життя дитині старенька, яка хоча і сама жила впроголодь, але періодично підгодовувала на місцевому звалищі бродячих собак і кішок. Побачивши серед сміття дивний пакет і розгорнувши його, літня жінка жахнулася. Опам`ятавшись, старенька зробила все необхідне для порятунку дитини – передала її співробітникам сирітського будинку «Назарет».

Винуватці даної трагедії затримані міліцією. Зараз проводяться ряд слідчих дій. Маленька дитина, якій після появи на світ потрібна кваліфікована медична допомога, перебуває під наглядом досвідчених лікарів. Подальшу долю горе-батьків визначить суд.