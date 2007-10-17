БЮТ і НУ-НС: призов до армії скасовується

Блок Юлії Тимошенко та Блок “Наша України – Народна самооборона” домовились, що перехід до формування Збройних Сил України на контрактній основі відбудеться з 1 січня 2009 року, а призов на строкову військову службу буде скасовано з 1 січня 2008 року.

Про це йдеться в тексті коаліційної угоди між БЮТ на НУНС, оприлюдненій сьогодні га сайтах блоків.

В угоді учасники Коаліції зобов’язуються виконати в повному обсязі заходи співробітництва з організацією Північноатлантичного договору; забезпечити державне фінансування Збройних Сил України відповідно до параметрів, визначених Державною програмою розвитку Збройних Сил України; ухвалити законодавчі акти, спрямовані на продовження участі України у військовому та військово-технічному співробітництві з іноземними країнами.

Також вони планують ліквідувати диспропорції у грошовому забезпеченні військовослужбовців і працівників Збройних Сил України та інших військових формувань, передбачити виділення відповідних коштів у Державному бюджеті; впровадити механізм кредитування житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, маючи за мету ліквідацію черги на житло, передбачити виділення відповідних коштів у Державному бюджеті; передбачити виділення коштів у Державному бюджеті для створення фонду службового житла (для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань).