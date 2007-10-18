Світова фінансова криза уповільнить зростання ВВП

Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз темпів зростання ВВП в 2008 році у зв`язку зі світовою фінансовою кризою, передає AFP.

Експерти фонду вважають, що світова економіка виросте лише на 4,8 відсотка замість 5,2.

Найсильніше постраждає від кризи економічне зростання Сполучених Штатів, вважають в МВФ. У 2008 році ВВП цієї країни зросте лише на 1,9 відсотка, а не на 2,8, як планувалося. На 0,4 процентних пункти - до 2,1 відсотка - понижений прогноз по економічному зростанню Єврозони. Приблизно на ту ж величину понижені прогнози для найбільших економік ЄС - Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, а ВВП Росії - на 6,5 відсотка замість 6,8.

Як зазначає Лента.ру, прогноз був переглянутий у бік пониження в усіх регіонах світу, крім Індії (прогноз залишився без змін), Африки (+0,3 процентного пункту) і Близького Сходу (+0,4 процентного пункту).

У фонді зауважують, що сама по собі криза, в порівнянні з іншими, великих збитків не принесла. Проте її наслідки можуть бути серйознішими для всієї світової економіки.