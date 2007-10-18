Кінах їде до Вашингтона

Офіційна делегація України на чолі з міністром економіки України Анатолієм КІНАХОМ 18-23 жовтня перебуватиме з офіційним візитом у США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінітсерства економіки, представники української делегації візьмуть участь у Щорічних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Як зазначив А.КІНАХ, участь України у Щорічних зборах керуючих МВФ та Світового банку сприятиме подальшому економічному зростанню та фінансовій стабілізації країни, прискоренню ринкових перетворень, вступу до Світової організації торгівлі та інтегруванню в ЄС, надасть можливість враховувати світовий досвід у впровадженні заходів для подальшого економічного розвитку України.

Під час візиту української делегації обговорюватимуться також питання соціально-економічного розвитку України, поточний стан проектного портфелю та перспективи співробітництва України зі Світовим банком, про досягнення у співробітництві зі Світовим банком у 2007 році, а також Стратегію партнерства Світового банку з Україною.

До складу української делегації увійшли представники Національного банку України, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки України та інші.

В рамках офіційного візиту передбачаються зустрічі А.КІНАХА з першим заступником Торговельного представника США Дж. ВЕРОНО, із заступником міністра торгівлі США К. ПАДІЛ’Я, з виконавчим директором Світового банку Г.ВАЙФЕЛЬСОМ, а також з віце-президентом Світового банку Ш.КАТСУ.

Також представники української делегації візьмуть участь у засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету та у засіданні Комітету розвитку.