Кінах їде до Вашингтона
Прискорювати вступ до СОТ
|Анатолій Кінах
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінітсерства економіки, представники української делегації візьмуть участь у Щорічних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.
Як зазначив А.КІНАХ, участь України у Щорічних зборах керуючих МВФ та Світового банку сприятиме подальшому економічному зростанню та фінансовій стабілізації країни, прискоренню ринкових перетворень, вступу до Світової організації торгівлі та інтегруванню в ЄС, надасть можливість враховувати світовий досвід у впровадженні заходів для подальшого економічного розвитку України.
Під час візиту української делегації обговорюватимуться також питання соціально-економічного розвитку України, поточний стан проектного портфелю та перспективи співробітництва України зі Світовим банком, про досягнення у співробітництві зі Світовим банком у 2007 році, а також Стратегію партнерства Світового банку з Україною.
До складу української делегації увійшли представники Національного банку України, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки України та інші.
В рамках офіційного візиту передбачаються зустрічі А.КІНАХА з першим заступником Торговельного представника США Дж. ВЕРОНО, із заступником міністра торгівлі США К. ПАДІЛ’Я, з виконавчим директором Світового банку Г.ВАЙФЕЛЬСОМ, а також з віце-президентом Світового банку Ш.КАТСУ.
Також представники української делегації візьмуть участь у засіданні Міжнародного валютно-фінансового комітету та у засіданні Комітету розвитку.