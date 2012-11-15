Українцю у Хабаровську дали майже 7 років колонії суворого режиму

Хабаровський крайовий суд РФ залишив у силі вирок Залізничного районного суду Хабаровська, що визнав 38-річного громадянина України Василя Дем’яна винним у незаконному збуті наркотичних засобів в особливо великому розмірі.

Про це йдеться у повідомленні управління ФСБ по Хабаровському краю, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 8 місяців з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Обвинувачення у суді підтримувала Прокуратура Хабаровського краю.

Повідомляється, що в жовтні минулого року засудженого затримали співробітники УФСБ Росії по Хабаровському краю на залізничному вокзалі «Хабаровськ-1». У нього було вилучено чотири пакети з героїном загальною масою близько 2 кг (понад 2000 одноразових доз), який він мав намір збути на території Хабаровська. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого наркотику становить 6 млн руб. (близько 200 тис. дол.).

У ході розслідування було встановлено, що В.Дем’ян, не маючи постійного місця роботи і джерела доходу, придбав у Єкатеринбурзі у невстановлених осіб героїн для подальшого продажу в Хабаровську.