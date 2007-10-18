Шуфрич хоче поставити меморіал на місці руїн

12:49, 18 жовтня 2007
Суспільство
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"Обеліска вколупаєм в баговиння..."

Нестор Шуфрич, Андрій Клюєв і Віктор Ющенко прямують до місця аварії в Дніпропетровську. 17 жовтняМіністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ вважає, що на місці зруйнованого вибухом газу житлового будинку у Дніпропетровську має бути створено меморіал загиблим.

Як передає кореспопдент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу журналістам у Дніпропетровську.

«Це моя позиція не як міністра, а як громадянина. Остаточне рішення має прийняти мерія Дніпропетровська», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

 

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