На вихідні синоптики прогнозують похолодання

19 жовтня за прогнозами синоптиків у західних областях України буде хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями сильні. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 5-10°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у північних та Вінницькій області дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 11-16°, в Криму 17-22°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 20-21 жовтня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощі (вдень 20 жовтня невеликі), в Карпатах з мокрим снігом, лише 20 жовтня у східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів. Вітер південно-східний та східний, 20 жовтня у західній половині - північно-західний, 7-12 м/с, 21 жовтня у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень у західних та північних областях 4-9°, на решті території 10-15°; в Криму та Приазов`ї вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°; в Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

22-23 жовтня часом пройдуть дощі, на заході подекуди з мокрим снігом (22 жовтня у південній частині, а вночі і у північних областях невеликі дощі, у східній частині без опадів). Температура у південній частині та східних областях вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 13°, вдень 11-15°, в Криму до 18°; у західній частині вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 1-7° тепла, вдень 7-12°.

У м.Києві та області 19 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

20-21 жовтня буде хмарно з проясненнями. Часом пройде дощ (вдень 20 жовтня та вночі 21 жовтня невеликий). Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

22-23 жовтня йтиме дощ (вночі 22 жовтня невеликий). Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.