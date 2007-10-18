Київщина перерахувала 200 тис. грн. постраждалим у Дніпропетровську

Київська обласна державна адміністрація перерахувала 200 тисяч гривень постраждалим внаслідок вибуху побутового газу в житловому будинку по вул. Мандриківській у Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху побутового газу, що стався 13 жовтня в 10-поверховому житловому будинку по вулиці Мандриківській, 127 у Дніпропетровську, за останніми даними МНС, загинуло 17 осіб (з них 5 дітей), госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини). У розшуку за заявами родичів перебувають 6 осіб (з них 2 дитини).