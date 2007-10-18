МВФ погіршив прогноз інфляції в Україні

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз інфляції в Україні поточного року з 11,3% до 11,5%.

Про це йдеться в новому прогнозі розвитку світової економіки, розміщеному на офіційному сайті МВФ.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція у вересні проти серпня ц.р. становила 2,2%, в січні-вересні (до грудня минулого року) - 8,6%. Інфляція у вересні 2007 року проти вересня 2006 року становила 14,4%, у січні-вересні 2007 року проти січня-вересня 2006 року - 11,9%.

При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Згідно з травневим прогнозом Європейського банку реконструкції і розвитку, в нинішньому році зростання українського ВВП становитиме 5,8%, темпи інфляції - 7,2% при дефіциті держбюджету 2,7%.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2007 році на рівні 6%, інфляцію - 9,7%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, в 2005 році - 10,3%.