Офіційний курс валют на 16 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 15 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1019.5871 (на 15 листопада – 1017.1892) 10 RUR – 2.5221 (на 15 листопада – 2.5193) Усі курси валют на 16 листопада

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