Офіційний курс валют на 16 листопада
04:00, 16 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 15 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1019.5871 (на 15 листопада – 1017.1892)
10 RUR – 2.5221 (на 15 листопада – 2.5193)
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