Держмитслужба скоротила час митного оформлення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби з посиланням на виступ глави відомства Ігоря Калетника на міжнародній конференції.

«Час митного оформлення на сьогодні становить при імпорті – 1 година 16 хвилин, при експорті – 40 хвилин. З початку роботи нового Митного кодексу лише 6% товарів підлягають митному огляду, хоч ще в 2009 році їх частка становила 70%», - цитує прес-служба І.Калетника.

За його словами, партнерські відносини між платниками податків і зборів є основною рушійною силою в досягненні балансу інтересів держави і бізнесу. Цей принцип покладено в основу філософії Стратегії розвитку митної служби на 2013 рік, концепцію якої Держмитслужба вже затвердила.

На думку І.Калетника, метою всіх перетворень є досягнення максимальної довіри між Держмитслужбою і бізнесом, яке має виражатися в митному оформленні товарів без їх фізичного пред'явлення митникам.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року І.Калетник повідомив, що митне оформлення на даний момент становить 2 години 19 хвилин по імпорту і 1 годину 47 хвилин по експорту, тоді як раніше воно займало в середньому 10 годин 40 хвилин.

У січні-квітні 2012 року Державна митна служба скоротила середній час митного оформлення товарів у режимі імпорту до 1 години 50 хвилин, в режимі експорту - до 47 хвилин.

У жовтні п.р. Державна митна служба України ініціювала внесення змін до чинного законодавства з метою переходу на стовідсоткове електронне декларування. На думку керівництва Держмитслужби, реалізація поставленого завдання має на увазі з боку бізнесу чесне декларування і перелік всіх платежів у потрібному обсязі, а з боку митниці – довіру і стягнення платежів у рамках, передбачених законодавством.

З 1 червня 2012 року набрав чинності новий Митний кодекс України.