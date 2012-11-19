Водій, який збив дівчинку в Києві 11 років тому, доплатить 133 тисячі компенсації

Винуватець аварії додатково виплатить їй майже 133 тис. грн., повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району Києва.

"Суд підтримав позицію прокурора прокуратури Шевченківського району Києва, який представляв інтереси матері та її дітей у справі, і, з урахуванням тяжких наслідків для здоров'я дитини, через 11 років переглянув своє рішення за нових обставин", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прокуратурі, водій автобуса РАФ-2203 на пішохідному переході по вул. Гончара у вересні 2001 року збив матір із двома малолітніми дітьми, які поверталися зі школи. Найбільше постраждала 8-річна дівчинка, яка отримала тяжкі травми голови і перелом кісток черепа.

У 2003 році водія автобуса було засуджено до умовної міри покарання та стягнуто з нього 2 тис. грн матеріального збитку.

Десять років дівчинка лікувалася, протягом яких були проведені складні операції, а з досягненням повноліття довічно встановлена III група інвалідності.

За висновками медико-соціальної експертної комісії, з 2001 року дитина щороку проходила обстеження, лікування і додаткове санаторно-курортне оздоровлення.