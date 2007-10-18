На Тернопільщині вибухом газу зруйновано будинок

На Тернопільщині внаслідок вибуху побутового газу зруйновано приватний будинок.

Як повідомив УНІАН начальник центру пропаганди Головного управління МНС у Тернопільській області Тарас КОЛОДНИЦЬКИЙ, вибух стався 17 жовтня о 20 годині у Заліщицькому районі. Під час вибуху отримав опіки господар будинку.

“Стіни, перегородки, перекриття та покрівля будинку були повністю зруйновані, а дерев’яні конструкції - зайнялися”, - розповів Т.КОЛОДНИЦЬКИЙ. На місце події прибули рятувальники пожежної команди селища Товсте, оперативні групи Заліщицького районного відділу МНС та Головного управління МНС у Тернопільській області. Вони загасили пожежу. Власника будинку на той момент мешканці села на власному автотранспорті уже доправили до центральної комунальної районної лікарні у Заліщиках. Потерпілий, за даними медиків, отримав термічні опіки ІІ ступеню.

За словами Т.КОЛОДНИЦЬКОГО, 74-річний чоловік більшу частину часу проживав у своїх рідних. Коли ж там почали проводити поточні ремонти, дідуся тимчасово переселили до його хати, куди він зрідка навідувався. Чоловік, зі слів мешканців села, був забудькуватий. Рятувальники не виключають, що саме це стало причиною витоку газу і спричинило вибух. За даним фактом ведеться слідство.