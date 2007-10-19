Відбудеться “Другий день народження сучасної української культури”

20 жовтня о 20-00 у “Мистецькому Арсеналі” відбудеться “Другий день народження сучасної української культури”. Організатори: некомерційне Інтернет-видання про культуру SUMNO.com, ДП «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал». В програмі: презентація віршів Сергія Жадана із нової книги «Марадона», сольний концерт гурту «Мертвий Півень»; “Радіо Live: віршотанці у напівтемряві»; відеоперфоменси Дмитра Єрмолова. (вул. Січневого Повстання 30, ст..м. Арсенальна).

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