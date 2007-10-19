Кількість жертв вибуху газу у Дніпропетровську досягла 22 людини

Кількість жертв вибуху побутового газу у Дніпропетровську досягла 22 людини. Під завалами, за словами рятувальників, знаходяться ще два постраждалих, передає "5 канал.

З місця події вивезено 163 самоскиди з уламками будівельних конструкцій, загальною вагою близько 1,63 тис. т. До проведення робіт від МНС, Мінвуглепрому, МВС, Міноборони комунальних служб області і міста залучено 364 людей особового складу та 89 одиниць спеціальної та інженерної техніки.

РБК-Україна