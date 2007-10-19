Живих під завалами будинку в Дніпропетровську не було з самого початку

Всі 23 загиблих у житловому будинку Дніпропетровська отримали смертельні травми в момент вибуху газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державної комісії з техногенної екологічної безпеки віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, час та причина смерті загиблих встановлені судово-медичною експертизою.

А.КЛЮЄВ зазначив, що наразі у лікарнях залишається 16 постраждалих від вибуху. Двоє з них – 14-річна дівчинка та 72-річна жінка перебувають в тяжкому стані.

А.КЛЮЄВ сказав, що всі інші госпіталізовані найближчим часом будуть виписані з лікарень.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня.

Сьогодні о 16.00 на місці зруйнованого будинку було завершено аварійно-рятувальні роботи. Тіла 23 загиблих осіб (мешканців будинку та гостей) вилучено з-під завалів та упізнано.