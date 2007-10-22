Школярам почали урізувати порції

Після різкого подорожчання продуктів харчування директори українських шкіл ламають собі голову над тим - як за ті ж самі гроші купити харчі, що вже зросли у ціні. У школах абсолютно не приховують, що одним із виходів з ситуації є зменшення порцій. Щоб на уроці ні у кого не буркотіло у животі, - доведеться поділитись. Інакше - порцій на всіх не вистачить. Відтак, перша страва для школярів важить не 250 грамів як раніше, а 200; котлета не 50, а 30 грамів, повідомляє 5 канал.

Дирекція комбінатів шкільного харчування запевняє, що стримують закупівельні ціни як можуть, але за ринковими не встигають. За яловичину, яка у січні коштувала 9 гривень за кілограм, постачальники тепер правлять 23, а за олію замість п’яти - вісім. Виробники бідкаються, конче треба підвищити ціни на гаряче харчування школярам щонайменше вдвічі – інакше підприємствам просто не втриматися на плаву.

Калорійність гарячого шкільного обіду зменшується чи не щодня. Працівники комбінатів шкільного харчування бояться навіть припускати, якою буде порція, якщо ціни на харчі зростатимуть й надалі. Додають, обід, мабуть, буде схожий на легкий сніданок, і то дієтичний.