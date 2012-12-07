Під Києвом злочинці уночі вдерлися в дім і пограбували голову сільради

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, зокрема, о 03.55 до Києво-Святошинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від 64-річного жителя села Петропавлівська Борщагівка про те, що у його помешканні четверо невідомих чоловіків, застосувавши фізичну силу, заволоділи його коштами.

На місці події працівники міліції в ході опитування заявника встановили, що близько 03.40 господар прокинувся, почувши шум у будинку. На кухні він побачив чотирьох невідомих осіб, які були одягнені в чорний одяг, в’язані маски з вирізом для очей та рота. Намагаючись вступити в боротьбу з ними, чоловік отримав удар по голові.

На шум вийшла дружина господаря, від якої нападники, погрожуючи предметом, схожим на пластмасовий макет стартового пістолета, почали вимагати гроші. Злякавшись, вона віддала їм значну суму коштів, йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що невідомі до помешкання проникли шляхом віджиму металопластикового вікна підсобного приміщення, через яке і зникли потім у невідомому напрямку.

Каретою швидкої допомоги з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітини, потерпілий був направлений до реанімаційного відділення районної лікарні.

Наразі проводяться заходи із встановлення осіб, причетних до скоєння розбійного нападу. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

У той же час, як повідомляє "Комсомольская правда в Украине", жертвою нападу став голова сільради.